صورة.. رسالة قوية من كوليبالي يرد فيها على منتقديه

كوليبالي: لا تجعل السلبيين يسرقون سعادتك

وجه الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسالة قوية إلى منتقديه وذلك من خلال ما نشره على حسابه الشخصي بموقع التواصل “تويتر”.

وتلقى اللاعب انتقادا كبيرا في الفترة الأخيرة بسبب ضعف مستواه وابتعاده عن المشاركة مع الأهلي منذ التعاقد معه في يناير الماضي.

وكتب اللاعب على حسابه بموقع التواصل “تويتر” رسالة عقب نهاية خوضها لتدريبات الأهلي التي أقيمت عصر اليوم على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة قائلا فيها “إياك أن تجعل السلبيين يسرقون سعادتك، كن أنت وكن دائماً سعيداً”.