تعرف على مواعيد مباريات الأهلي في شهر إبريل

6 مباريات هامة للأهلي في شهر إبريل

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عدة مباريات في شهر إبريل المقبل ، حيث يستهلها بمواجهة الداخلية ، ثم ينهيه بمواجهة الإنتاج الحربي.

وفيما يلي مواعيد مباريات الأهلي في شهر إبريل المقبل:

الأهلي VS الداخلية

ستاد السلام

السبت 1 إبريل 2017

8:00 مساءً.

– الأهلي VS بتروجت

ستاد السلام

الخميس 6 ابريل 2017

7:00 مساء

الاتحاد VS الأهلي

الثلاثاء 11 إبريل 2017

ستاد الاسكندريه

6:00 مساءً

أسوان VS الأهلي

الاحد 16 ابريل 2017

ستاد اسوان

7:30 مساءً

ألأهلي VS طنطا

الاثنين 24 ابريل 2017

ستاد السلام

8:00 مساءً

الأهلي VS الانتاج الحربي

الجمعه 28 ابريل 2017

ستاد السلام

9:00 مساءً