تعرف على مواعيد مباريات الأهلي في شهر إبريل

6 مباريات هامة للأهلي في شهر إبريل
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عدة مباريات في شهر إبريل المقبل ، حيث يستهلها بمواجهة الداخلية ، ثم ينهيه بمواجهة الإنتاج الحربي.
وفيما يلي مواعيد مباريات الأهلي في شهر إبريل المقبل:
الأهلي VS الداخلية
ستاد السلام
السبت 1 إبريل 2017
8:00 مساءً.
– الأهلي VS بتروجت
ستاد السلام
الخميس 6 ابريل 2017
7:00 مساء
الاتحاد VS الأهلي
الثلاثاء 11 إبريل 2017
ستاد الاسكندريه
6:00 مساءً
أسوان VS الأهلي
الاحد 16 ابريل 2017
ستاد اسوان
7:30 مساءً
ألأهلي VS طنطا
الاثنين 24 ابريل 2017
ستاد السلام
8:00 مساءً
الأهلي VS الانتاج الحربي
الجمعه 28 ابريل 2017
ستاد السلام
9:00 مساءً
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