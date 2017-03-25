صالح جمعة يواصل الغياب عن تدريب الأهلي

لليوم الثاني على التوالي صالح جمعة يغيب عن مران الأهلي

واصل صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الغياب عن تدريبات فريقه لليوم الثاني على التوالي.

ويخوض الأهلي مرانه حاليا على ستاد التتش بمقر النادي بالجزيرة في إطار الاستعداد لمواجهة الداخلية السبت المقبل في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان صالح قد غاب عن مران فريقه بالأمس بعد شعوره بآلام في المعدة ، ليواصل غيابه لليوم الثاني على التوالي.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لكشف طبي خلال الساعات القليلة المقبلة للوقوف على حالته وتحديد موعد عودته للانتظام في مران الفريق مرة أخرى بعد الغياب في اليومين الماضيين.