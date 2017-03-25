حسام عاشور يخلع قلب البدري في تدريبات الأهلي

عاشور يثير الذعر في مران الأهلي

خلع حسام عاشور قلب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري وذلك بعدما سقط على الأرض خلال مران الفريق المقام على ستاد التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وسقط عاشور خلال مران الفريق بعد تعرضه للإصابة لكن طبيب الفريق خالد محمود نجح في علاج اللاعب سريعا ليعود ويشارك في التدريبات.

وعلى جانب أخر خاض صانع الألعاب أحمد حمودي تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب بعدما شعر اللاعب بإجهاد عضلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية السبت المقبل في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.