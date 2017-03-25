أخبار الأهلي اليوم.. ثلاثي الأهلي يواصل التأهيل للتعافي من الإصابة

سليمان وزكريا ونيدفيد يواصلون التأهيل

واصل الثلاثي وليد سليمان ، ومؤمن زكريا ، وكريم نيدفيد أداء التدريبات التأهيلية على هامش مران الفريق المقام حاليا على ستاد مختار التتش للتعافي من الإصابة التي لحقت بهم.

ويعاني وليد سليمان من كدمة في العمود الفقري ، بينما يعاني مؤمن زكريا من إجهاد في العضلة الضامة ، فيما يعاني كريم نيدفيد من جزع في الرباط الداخلي للركبة.

وأدى سليمان تدريبات تأهيلية في الجيم حيث غادر النادي قبل انطلاق المران.

بينما أدى الثنائي مؤمن زكريا وكريم نيدفيد تدريبات تأهيلية على هامش المران المقام باستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية السبت المقبل في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.