محمد صلاح يغادر معسكر المنتخب بسبب حالة وفاة

وفاة والد زوجة محمد صلاح تجبره على الخروج من معسكر منتخب مصر

غادر محمد صلاح المحترف في صفوف روما الإيطالي معسكر منتخب مصر منذ قليل وذلك بعد علمه بوفاة والد زوجته والذي توفى صباح اليوم.

وكان صلاح قد انضم لمعسكر منتخب مصر اليوم عقب عودته من سويسرا حيث حصل اللاعب على إذن من كوبر بالانضمام لمعسكر منتخب مصر بعد يومين من بدايته.

وغادر صلاح إلى محافظة الغريبة لتلقي العزاء في وفاة والد زوجته على أن يعود مرة أخرى لمعسكر المنتخب غدا.

ويقيم منتخب مصر معسكرا في الفترة من 23 إلى 28 من الشهر الجاري حيث يتخلله مواجهة ودية أمام منتخب توجو الثلاثاء المقبل في إطار التحضير لمواجهة تونس في تصفيات إفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا 2019 بالكاميرون.



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