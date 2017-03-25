أخبار الزمالك اليوم.. الشكوك تحوم حول مشاركة صلاح مع الزمالك أمام سموحة

الإصابة قد تحرم الزمالك من خدمات إبراهيم صلاح أمام سموحة

تحوم الشكوك حول مشاركة إبراهيم صلاح لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع فريقه في المباراة المقبلة أمام سموحة بسبب الإصابة.

ويعاني اللاعب من ألالام في السمانة ولم يشارك في مران الفريق الذي أقيم ظهر اليوم تحت قيادة محمد حلمي.

ومن المنتظر أن يجري اللاعب أشعة على قدمه لتحديد حجم الإصابة ولتحديد البرنامج العلاجي المناسب له تحت إشراف الدكتور طارق سليمان طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأصبح من الصعب لحاق اللاعب بمواجهة فريقه المقبلة أمام سموحة والمقرر إقامتها السبت المقبل أمام سموحة في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.