وليد سليمان يوضح حقيقة طلبه بتعديل عقده مع الأهلي

سليمان ينفي طلبه بتعديل تعاقده مع الأهلي

أوضح وليد سليمان صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقيقة ما تردد مؤخرا عن رغبته في تعديل عقده مع القلعة الحمراء.

ونفى سليمان في تصريحات إعلامية حقيقة هذه الأنباء مؤكدا بأنه لم يطالب بهذا الأمر على الإطلاق وأنه يحترم تعاقده مع الأهلي.

سليمان: لم أتمرد في أي يوم وأسعى للتركيز بقوة خلال المرحلة الحالية

وأكد سليمان على التزامه وتركيزه مع الفريق، وأنه يعرف دوره بالفريق جيدا كلاعب ملتزم، لاسيما وأنه لم يتمرد في أي يوم على أي قرار، أو يتمرد في أي وقت عند تجديد تعاقده مع الفريق، ليتحدث في هذا الشأن في الوقت الحالي.

وأضاف اللاعب بأنه يسعى بقوة للتركيز خلال المرحلة الحالية للاستعداد بقوة للمباريات المهمة التي تنظر الفريق سواء في الدوري المحلي عند استئنافه، أو في دوري الأبطال الإفريقي الذي ينطلق شهر مايو القادم بمباريات دوري المجموعات



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