أخبار الأهلي يكشف خطة البدري للتخلص من كوليبالي

البدري يستقر على إعارة كوليبالي الموسم المقبل

ينوي حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التخلص من المهاجم الإيفواري سليماني كوليبالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولم يقتنع البدري بقدرات المهاجم الإيفواري حيث فشل اللاعب في المشاركة في أي مباراة مع الفريق حتى الأن باستثناء الدفع به في 70 ثانية فقط في مباراة الداخلية بدور الـ16 من بطولة كأس مصر.

ويسود اتجاه قوي لدى البدري على إعارة اللاعب في الموسم المقبل لأحد الأندية في الدوري الممتاز ، من أجل الحكم عليه أكثر في ظل صعوبة الحكم عليه ومنحه الفرصه لارتباط الفريق بمباريات قوية سواء على الصعيد المحلي أو الإفريقي.

وكان الأهلي قد تعاقد مع كوليبالي في يناير الماضي قادما من كاليمارنونك الإسكتلندي مقابل 800 ألف دولار.