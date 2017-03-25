أخبار الزمالك اليوم.. حلمي يقود مران الزمالك وانتظام أيمن حفني

حلمي يظهر في مران الزمالك

قاد محمد حلمي مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك الذي أقيم ظهر اليوم بالرغم من تصريحات المستشار مرتضى منصور بأن حلمي طلب الرحيل عن النادي واستقراره على التعاقد مع مدير فني أجنبي لخلافته.

وكان حلمي قد حضر إلى مقر النادي بميت عقية بعجما تلقى اتصالا من إسماعيل يوسف مدير الكرة ، لقيادة مران الفريق الأبيض.

وشهد مران الزمالك عودة أيمن حفني للمشاركة فيه مرة أخرى بعدما غاب عنه أمس بسبب مرض نجلته.

كما شهد مران الفريق الأبيض مشاركة إسلام جمال ومحمد إبراهيم لصبح كلا اللاعبان جاهزان للمواجهة الصعبة المقبلة أمام سموحة والمقرر إقامتها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.