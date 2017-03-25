لماذا رحل عن تدريب الزمالك؟ محمد حلمي يجيب

حلمي: رحلت عن الزمالك لرفع الحرج عن مجلس الإدارة

أجاب محمد حلمي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سبب رحيله عن تدريب الفريق الأبيض مؤكدا بأنه اختار ذلك لرفع الحرج عن مجلس إدارة النادي في ظل رغبتهم بالتعاقد مع مدير فني أجنبي.

وكان المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أكد في تصريحات تلفزيونية مساء أمس عن رحيل محمد حلمي عن تدريب الفريق الأول وأن هناك مفاوضات مع أكثر من مدرب أجنبي لخلافته وإن كانت كل المؤشرات تشير إلى الفرنسي ألان جيريس المدير الفني لمنتخب مالي.

حلمي: لن اقبل بمنصب المدرب العام مع أي مدير فني

وفي تصريحات إعلامية قال حلمي “فضلت الرحيل عن الزمالك من أجل رفع الحرج عن مجلس إدارة النادي وأنا تحت أمر النادي في أي وقت”.

وأضاف “أتقبل أي انتقاد إلا أن تصل الأمور إلى حد الكرامة ، وأعتقد بأنه من المستحيل أن يقبل أحد على نفسه ذلك”.

وأتم حديثه “أرفض العمل في منصب المدرب العام مع اي مدير فني وأتمنى التوفيق للفريق”.



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