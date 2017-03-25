النصر والوحدة السعوديان يزاحمان الأهلي والزمالك على عمرو مرعي

عمرو مرعي على رادار النصر والوحدة السعوديان

دخل ناديي النصر والوحدة السعوديان في صراع قوي مع الأهلي والزمالك من أجل الفوز بخدمات عمرو مرعي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب كلا من الأهلي والزمالك في الفوز بخدمات مهاجم إنبي والذي أحرز مع فريقه 8 أهداف في الدوري الممتاز هذا الموسم.

وتلقى نادي إنبي عرضين من النصر والوحدة للتوقيع مع إنبي لكن إدارة النادي البترولي رفضت البت في هذان العرضين وفضلت تأجيلها حتى نهاية الموسم

وترددت أنباء قوية في الفترة الأخيرة عن خصول الأهلي على توقيع اللاعب لتدعيم خط هجومه الموسم المقبل بعد إصابة مهاجمه مروان محسن بقطع في الرباط الصليبي.