أخبار الأهلي اليوم.. الأهلي يوافق على رحيل علي معلول

معلول على أبواب الرحيل من الأهلي

وافق النادي الأهلي على رحيل التونسي علي معلول في الصيف المقبل وذلك بناء على رغبة اللاعب في الرحيل عن القلعة الحمراء والعودة لتونس.

وكان اللاعب قد أبدى رغبته في الرحيل عن الأهلي في يناير الماضي لعدم شعوره بالاستقرار ولوجود مشاكل أسرية بسبب ترك اللاعب زوجته وإبنه في تونس.

واشترط الأهلي على اللاعب الحصول على عقد مغري للموافقة على رحيله خاصة وأن اللاعب تلقى في الفترة الأخيرة أكثر من عرض وفي مقدمتهم عرض من الترجي التونسي.

وترددت أنباء قوية في الفترة الأخيرة عن تعاقد الأهلي مع أيمن أشرف الظهير الأيسر لسموحة بدءا من الموسم المقبل لتعويض رحيل معلول الذي بات قريبا وفي الصيف المقبل.