المحترفين منتخب مصر

محمد صلاح ينتظم في معسكر منتخب مصر

كتب علي نبوي
- 25 مارس، 2017 1:56 م
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محمد صلاح

محمد صلاح في معسكر منتخب مصر

انتظم محمد صلاح المحترف في صفوف روما الإيطالي في معسكر منتخب مصر والذي يقام منذ الخميس الماضي وحنى الثامن والعشرين من الشهر الجاري بعدما تأخر اللاعب لمدة 48 ساعة.

وكان صلاح قد حصل على إذن من الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة بالتأخير عن الانضمام للمعسكر لمدة يومين لإنهاء بعض الأمور الخاصة به في سويسرا.

وانضم اللاعب لمعسكر الفراعنة المقام حاليا والذي يستعد خلاله لخوض مواجهة ودية الثلاثاء المقبل أمام توجو في إطار الاستعداد لمواجهة تونس في يونيو المقبل بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019 بالكاميرون.

ويقدم صلاح مستوى مميز هذا الموسم مع روما حيث  أحرز 10 أهداف في الكالتشيو ويحتل وصافة الهدافين في النادي الإيطالي خلف البوسني إيدين دزيكو.

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