أخبار الأهلي اليوم.. أشعة “السونار” تحدد موعد انضمام أجاي للتدريبات الجماعية بالأهلي

أجاي يجري أشعة “السونار”.

خضع النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى أشعة مقطعية أمس الجمعة وذلك لتحديد مدى استجابة اللاعب للعلاج والتعافي من الإصابة التي لحقيت به في العضلة الخلفية.

ويعاني أجي من الإصابة بشد في العضلة الخلفية تعرض له في مباراة فريقه أمام بيدفيست الجنوب إفريقي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الجهاز الطبي للأهلي بقيادة دكتور خالد محمود قد أكد حاجة اللاعب لفترة علاج لا تقل عن ثلاثة أسابيع ، حيث قضى اللاعب أسبوعين منذ تعرضه للإصابة.

وستحدد الأشعة التي أجراها اللاعب أمس موعد عودته للانتظام في التدريبات الجماعية بالفريق ، وإن كانت كل المؤشرات تؤكد بأنه من الصعب لحق اللاعب بمواجهة الداخلية المقبلة.