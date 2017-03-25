أخبار الأهلي اليوم.. الأهلي يفقتد لخدمات نيدفيد أمام الداخلية

نيدفيد يغيب عن الأهلي أمام الداخلية

بات في حكم المؤكد غياب كريم نيدفيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مباراة فريقه المقبلة أمام الداخلية بسبب الإصابة.

ويعاني اللاعب من جزع في الرباط الداخلي للركبة والذي تعرض له خلال إحدى تدريبات الفريق قبل مواجهة بيدفيست الجنوب إفريقي في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد الجهاز الطبي بالفريق الأول للنادي الأهلي على أن مشاركة في مباراة الداخلية المقبلة أمر غير وارد لعدم تعافيه من الإصابة.

ويخوض اللاعب تدريبات تأهيلية خلال هذه الأيام من أجل التعافي من هذه الإصابة والعودة للمشاركة في مباريات الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية السبت المقبل في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.