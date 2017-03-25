أخبار الأهلي اليوم.. البدري يرفض الدفع بغالي في ودية سكر الحوامدية

غالي يغيب عن الأهلي في ودية سكر الحوامدية

يرفض حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الدفع بقائد الفريق في المباراة الودية المقبلة غدا أمام سكر الحوامدية لرغبته في التأكد من جاهزيته تماما.

وكان غالي قد تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة الأهلي أمام بيدفيست الجنوب إفريقي في ذهاب دور ال32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا حيث غاب عن مباراة الإياب التي أقيمت بجنوب إفريقيا.

وكان الجهاز الطبي بالفريق قد أكد بأنه بالرغم من قرب اكتمال جاهزية اللاعب الطبية إلا انه يشارك تدريجيا في التدريبات الجماعية ومن ثم المباريات وليس من الضروري التعجل للدفع به في المباريات من الآن.

وكان غالي قد شارك للمرة الأولى في التدرييات الجماعية للأهلي أمء أمس الجمعة بعد بدء تعافيه من آلام العضلة الخلفية.