اللوائح الإفريقية تحرم الأهلي من خطف ستانلي في الصيف

البدري يتراجع عن فكرة ضم ستانلي

فجر مصدر مسئول داخل الجهاز الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص التعاقد مع النيجيري ستانلي لاعب فريق وادي دجلة والمعار لصفوف الزمالك.

وأشار المصدر إلى أن البدري كان يدرس في الفترة الأخيرة التعاقد مع اللاعب وضمه للأهلي فور انتهاء إعارته للزمالك نهاية الموسم الجاري.

أكد المصدر أن البدري تراجع عن فكرة التعاقد مع ستانلي نهاية الموسم الجاري وقرر البحث عن لاعب آخر من أجل التعاقد معه.

وأوضح المصدر أن سر تراجع البدري عن قرار التعاقد مع ستانلي هو عدم إمكانية قيد اللاعب في القائمة الإفريقية بسبب وجوده في قائمة الزمالك ومشاركته في مباراتيه أمام رينجرز النيجيري.

ويعد ستانلي من الأسماء المتواجدة بقوة على رادار حسام البدري للتعاقد معه نهاية الموسم الجاري.

يذكر أن الزمالك كان قد تعاقد مع ستانلي لمدة موسم على سبيل الإعارة من وادي دجلة بـ900 ألف دولار مع وجود بند للزمالك بشرائه مقابل مليون ونصف دولار.