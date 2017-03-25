حارس مرمى الأهلي يفكر في الرحيل نهاية الموسم

التجاهل يجبر أحمد عادل على الرحيل من الأهلي

يفكر أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في خوض تجربة جديدة خارج جدران القلعة الحمراء والرحيل عن الفريق.

ويدرس أحمد عادل الرحيل عن الأهلي نهاية الموسم الجاري والانتقال لأي فريق آخر من أجل الحصول على فرصة المشاركة في المباريات بشكل أساسي.

ويشعر عبد المنعم بصعوبة حصوله على فرصة مع الأهلي خلال الفترة المقبلة خاصة بعدما بدأ شريف إكرامي في استعادة مستواه واعتماد الجهاز الفني بقيادة حسام البدري عليه بالإضافة إلى وجود محمد الشناوي حارس مرمى بتروجيت الذي تم التعاقد معه كبديل له.

يفكر حارس الأهلي في الخروج من الأهلي ولو على سبيل الإعارة خلال الموسم المقبل لإثبات ذاته والعودة مرة أخرى إلى الأهلي.

وكان أحمد عادل قد حصل على فرصته مع الأهلي على فترات متباعدة كانت آخرها مع مارتن يول المدير الفني السابق للأهلي بعدما بدأ تجاهل إكرامي والهجوم عليه والاعتماد على أحمد عادل عبد المنعم.