بعد الإطاحة بحلمي.. الزمالك يحسم مصير الجهاز المعاون اليوم ومطالبة بعودة صلاح

جلسة طارئة في الزمالك لحسم تطورات ملف المدير الفني

يستعد مجلس إدارة نادي الزمالك لعقد جلسة طارئة خلال الساعات القليلة المقبلة لحسم ملف المدير الفني الأجنبي للفريق الأبيض.

وكان الزمالك قد أعلن خلال الساعات القليلة الأخيرة عن الاكتفاء بالمدة التي قضاها محمد حلمي في منصب المدير الفني للفريق والتعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يحسم مسئولو القلعة البيضاء في اجتماع اليوم مصير الجهاز الفني المعاون لمحمد حلمي من حيث الاستمرار مع الفريق أو الاستغناء عنهم أو عن بعضهم.

وتلوح في الأفق بوادر إلى وجود نية للإطاحة بخالد جلال المدرب العام واستقدام محمد صلاح المدير الفني الحالي لحرس الحدود ومدرب عام الزمالك السابق كما يفكر مسئولو المجلس في استمرار محمد صبري.

ويفاضل مجلس الإدارة بين أكثر من سيرة ذاتية أبرزهم الثلاثي الفرنسي آلان جريس و البرتغالي اجستو انسيو والبرتغالي ريكاردو سابينتو.