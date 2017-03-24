ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة إيطاليا وألبانيا في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم

إيطاليا تهزم ألبانيا بهدفين نظيفين

حقق منتخب إيطاليا فوزا ثمينا على ألبانيا بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب ” رينزو باربيرا” ضمن مباريات الجولة الخامسة من المجموعة السابعة لتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

الشوط الأول من هذا اللقاء انتهى على واقع تقدم الكليان بهدف نظيف عن طريق دي روسي من ركلة جزاء في الدقيقة 12.

وفي الشوط الثاني أضاف شيرو ايمبويلي الهدف الثاني لإيطاليا في الدقيقة 71 لتنتهي المباراة بفوز إيطاليا بهدفين دون مقابل.

وبهذا الفوز رفع منتخب إيطاليا رصيده إلى 13 نفطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن إسبانيا ، بينما تجمد رصيد منتخب ألبانيا عند 6 نقاط في المركز الرابع.