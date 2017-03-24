بالصورة.. أحمد الشيخ يظهر في تدريبات منتخب مصر للمرة الأولى

الشيخ يظهر في مران المنتخب

ظهر أحمد الشيخ لاعب الأهلي والمعار لصفوف مصر المقاصة في معسكر منتخب مصر للمرة الأولى وذلك خلال التدريب المسائي للفراعنة.

وانضم أحمد الشيخ لمعسكر منتخب مصر للمرة الأولى بعد تألقه اللافت مع المقاصة هذا الموسم حيث يحتل صدراة هدافين الدوري برصيد 11 نقطة.

ونشر الشيخ على حسابه بموقع التواصل “تويتر” صورة له من المران بصحبة عمرو طارق وكريم حافظ وسعد الدين سمير ومحمود حسن “تريزيجيه”.

وكان الشيخ قد انضم لمعسكر الفراعنة بعدما خاض مواجهة فريقه أمس أمام المصري والتي انتهت بفوز مصر المقاصة بأربعة أهداف مقابل هدفين.