الأهلي يهزم الزمالك في السلة 62-61

حقق الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي فوزا هاما على الزمالك بنتيجة 62-60، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدورة المجمعة الأولى لنهائيات دوري السوبر.

الشوط الأول من هذا اللقاء انتهى على واقع تقدم الزمالك بنتيجة 10-8 ، واوصل الزمالك تفوقه حيث حسم الشوط الثاني بنتيجة 23-26 ، ثم االشوط الثالث بنتيجة 45-46 ، لكن الأهلي حسم المباراة في الشوط الرابع بنتيجة 62-60.

وبهذا الفوز حتل الأهلي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة.