أخبار الأهلي اليوم.. الأهلي يفكر في التعاقد مع مهاجم وادي دجلة

عرفة السيد على رادار الأهلي

يفكر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري في التعاقد مع عرفة السيد مهاجم وادي دجلة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقدم عرفة مستوى مميز مع الفريق الدجلاوي هذا الموسم وتحديدا منذ تولي أحمد حسام “ميدو” القيادة الفنية للفريق خلفا باتريس كارتيرون في نوفمبر الماضي.

وانصم عرفة لمنتخب مصر في المعسكر المغلق الذي انطلق أمس في مشروع الهدف والذي يتخلله خوض مواجهة ودية أمام توجو استعدادا لمواجهة تونس في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019 بالكاميرون.

ويطمح حسام البدري المدير الفني للفريق الأحمر في التعاقد مع اللاعب لتعويض غياب مروان محسن الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة بالجابون ، حيث سيغيب عن الملاعب لمدة لا تقللد عن 6 أشهر.



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