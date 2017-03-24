أخبار الزمالك اليوم.. الزمالك يوضح حقيقة المفاوضات مع جيريس

أيمن يونس: جيريس ضمن 5 مدربين مرشحين لتدريب الزمالك

أوضح أيمن يونس عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك حقيقة المفاوضات التي يجريها النادي الأبيض مع المدرب الفرنسي ألان جيريس لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

وترددت أنباء قوية في الساعات القليلة الماضية عن رغبة النادي الأبيض في التعاقد مع المدرب الحالي لمنتخب مال ، لتولي القيادة الفنية للفريق.

وفي تصريحات إذاعية قال يونس “جيريس ضمن 5 مدربين مرشحين لتولي تدريب الزمالك وهو مدرب كفء وسيفيد أي فريق يقوده”.

وأضاف “ليس معنى أننا نتفاوض مع جيريس يعني أنه يتولى تدريب الفريق في الوقت الحالي وإقالة محمد حلمي ولكن من الممكن أن يقوده في شهر 6 أو 7 المقبل.