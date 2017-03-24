أخبار الأهلي اليوم.. أزمة في الأهلي قبل مواجهة الداخلية

الإصابة تهدد الأهلي قبل مواجهة الداخلية

يواجه الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أزمة كبيرة قبل مواجهته المقبلة أمام الداخلية ، وذلك في مركز الجناح لتعرض معظم لاعبي هذا المركز للإصابة.

ويعاني أكثر من لاعب في الفريق الأحمر في هذا المركز من الإصابة وهم وليد سليمان ، ومؤمن زكريا ، وجونيور أجاي.

وينتظر البدري بفارغ الصبر مدى تعافي اللاعبين الثلاثة من الإصابة التي لحقت بهم وإن كانت المؤشرات تؤكد بأن أجاي لن يلحق بالمباراة ، فيما تحوم الشكوك حول إمكانية لحاق سليمان وزكريا.

ويسعى الجهاز الفني للأهلي بقيادة البدري إلى تجهيز أحمد حمودي وميدو جابر لتعويض النقص في هذا المركز خلال المباراة المقبلة

ويواجه الأهلي نظيره الداخلية في الأول من إبريل المقبل في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.



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