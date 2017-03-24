المقاصة يرغب في استعارة نجم الأهلي

المقاصة يفكر في ضم ميدو جابر

يرغب نادي مصر المقاصة في الحصول على خدمات ميدو جابر لاعب الأهلي وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم.

ولم ينجح ميدو في حجز مكان أساسي له في تشكيل الفريق الأحمر هذا الموسم حيث عانى اللاعب كثيرا في هذا الأمر ، ليصبح أمر رحيله عن الأهلي في الصيف المقبل قريبا جدا.

وتلقى اللاعب أكثر من عرض خلال الفترة السابقة وتحديدا من الدوري السعودي ، لكن حسام البدري المدير الفني للأهلي رفض رحيله في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وفي تصريحات إذاعية أكد وليد هويدي مدير الكرة بمصر المقاصة بأن النادي يرغب في استعارة ميدو جابر لمدة موسم واحد ، لكنه لا يعرف إذا كان الأهلي سيوافق أم لا مشيرا إلى أن العلاقة بين إدارة النادي الفيومي والأهلي مميزة.



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