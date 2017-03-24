الشعراوي يتغزل في محمد صلاح

الشعراوي: صلاح لاعب كبير وهو المقرب لي في روما

تغزل ستيفان الشعراوي في صديقه المصري محمد صلاح لاعب روما حيث أكد بانه أقرب لاعب له في صفوف ذئاب العاصمة الإيطالية.

وانتقل الشعراوي إلى روما في يناير من الموسم الماضي قادما من موناكو الفرنسي ، حيث انضم المهاجم الإيطالي إلى فريق العاصمة الإيطالية في الصيف الماضي بصفة نهائية.

ومدح الشعراوي زميله في الفريق الإيطالي محمد صلاح حيث أشار بأنه اللاعب المقرب له داخل الفريق وأنه لاعب كبير ويمتلك إمكانيات رائعة.

ورد الشعراوي على الحساب الرسمي لروما على موقع التواصل “فيس بوك” :”صلاح يتعلم اللغة الإيطالية حاليا وهذا أمر جيد للغاية لأنه يساعدنا على التواصل بشكل مميز”.