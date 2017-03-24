بالفيديو.. ميدو: نجم الأهلي أزكى لاعب في مصر

ميدو: عبد الله السعيد أفضل لاعب تكتيكي في مصر

قال أحمد حسام “ميدو” المدير الفني السابق للزمالك والحالي لوادي دجلة بأن عبد الله السعيد هو أزكى لاعب تكتيكي في مصر.

وكان السعيد قد توج بلقب أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي ، كما قاد الفراعنة لوصافة بطولة أمم إفريقيا التي أقيمت مؤخرا بالجابون.

وقال ميدو خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج “العين الثالثة” والذي يذاع عبر فضائية “أون سبورت” : “عبد الله السعيد هو أفضل لاعب تكتيكي في مصر ، لأنه ينجح في التحرك خلف المهاجمين”.

وأضاف “لا يوجد للسعيد أي بديل في مصر ، حتى ولو كان صالح جمعة لأن عبد الله يمتلك مميزات لا توجد في أي لاعب”.