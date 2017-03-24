أخبار الزمالك اليوم.. الزمالك يقترب من التعاقد مع خليفة محمد حلمي

جيريس يقترب من الزمالك

دخل الفرنسي ألان جيريس المدير الفني لمنتخب مالي قائمة اهتمامات نادي الزمالك تمهيدا للتعاقد معه لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض.

وتحوم الكثير من الشكوك حول بقاء محمد حلمي في منصبه كمدير فني للزمالك وذلك في ظل عدم اقتناع رئيس النادي بنتائج الفريق تحت قيادة حلمي.

ويعد جيريس واحدا من أبرز المرشحين لقيادة الزمالك ، في ظل دخول النادي الأبيض في مفاوضات معه لتدريب الفريق.

وتعد فرصة تولي جيريس تدريب الزمالك قريبة جدا في ظل تجميد النشاط الكروي في مالي بعد التدخل الحكومي هناك ، وربما تشهد الأيام المقبلة تطورات كبيرة في التعاقد مع المدرب الفرنسي.

وسيحصل جيريس على راتب شهري يقدر بـ25 ألف دولار ، في حالة تم الاتفاق على الجهاز المعاون له.