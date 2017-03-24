صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين ريال مدريد وتشيلسي

كورتوا وهازارد إلى ريال مدريد وخاميس وموراتا لتشيلسي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية بأن هناك صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين تشيلسي وريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لصحيفة “الدايلي ميل” البريطانية فإن تشيلسي مستعد للموافقة على رحيل الثنائي الحارس البلجيكي تيبو كورتوا وصانع الألعاب البلجيكي إيدين هازارد ، مقابل الحصول على خدمات الثنائي صانع الألعاب الكولومبي خاميس رودريجيز والمهاجم الإسباني ألفارو موراتا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي لن يمانع من رحيل الثنائي الذي يعد ركيزة أساسية في تشكيلته هذا الموسم ، مقابل الحصول على الثنائي الأخر الذي لا يعد عنصرا أساسيا في تشكيل الفرنسي زين الدين زيدان.

وأضافت الصحيفة بأن ريال مدريد يسعى في تدعيم حراسة مرماه بالتعاقد مع الحارس البلجيكي أحد أفضل الحراس في العالم ، بجانب أن زيدان يرغب في الحصول على خدمات هازارد منذ الموسم الماضي ويدرك تماما أن الوقت قد حان لضمه للفريق الملكي.