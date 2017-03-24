أخبار الزمالك اليوم.. محمد حلمي يوجه صدمة قوية للشناوي

حلمي يستقر على الاستعانة بجنش في حراسة مرمى الزمالك

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة محمد حلمي في الاعتماد على محمود عبد الرحيم “جنش” في حراسة مرمى الفريق عقب استئناف مباريات الدوري.

وكان جنش قد حمى عرين الزمالك في مباراته الأخيرة أمام رينجرز النيجيري في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما تعرض الشناوي للإصابة في مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة.

وياتي قرار الجهاز الفني للفريق الأبيض كنوع من العقاب للحارس الأساسي بعدما أخفى عليهم إصابته قبل السفر بقليل إلى نيجيريا.

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني للفريق الأبيض أن محمد حلمي المدير الفني للفريق قرر عقاب الشناوي وإجلاسه على مقاعد البدلاء لفترة ليست بالقصيرة بدأً من مباراة سموحة.

ويستهل الزمالك مشواره في مسابقة الدوري الممتاز عقب توقف الدوري بمواجهة سموحة والمقرر إقامتها في الأول من شهر إبريل المقبل.