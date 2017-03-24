محمود علاء في الأهلي 5 مواسم

حصلت لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي على توقيع محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دحلة لمدة 5 مواسم وذلك للانتقال إلى صفوف القلعة الحمراء الموسم المقبل.

ويرغب حسام البدري المدير الفني للفريق الأحمر في ترميم دفاعه بالتعاقد مع اللاعب الذي يقدم مستويات مميزة مع الفريق الدجلاوي.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب أن علاء وقع بالفعل على عقود انتقاله للقلعة الحمراء لخمسة مواسم وحصل على مقدم التعاقد.

وأضاف المصدر بأن اللاعب قرر الرحيل عن إنبي في ظل حاجة البدري له في الموسم المقبل ، تحسبا لاحتراف أحمد حجازي ورحيل محمد نجيب الذي اقترب من مغادرة الأهلي.



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