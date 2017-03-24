الأهلي يتخذ إجراء رادع بسبب صفقة كوليبالي

الأهلي يمنع التعامل مع وكلاء اللاعبين بصورة نهائية

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي إتخاذ قرار رادع بسبب عدم ظهور اللاعب سليماني كوليبالي بالشكل المطلوب منه بعد انتقاله إلى القلعة الحمراء.

وكان كوليبالي قد انتقل إلى النادي الاهلي خلال شهر يناير الماضي، إلا أنه فشل في إقناع حسام البدري المدير الفني للفريق خلال التدريبات.

ولم يشارك كوليبالي في أي مباراة رسمية حتى الآن مع الاهلي سوى ظهوره لبضع ثوان في مواجهة الفريق أمام الداخلية بكأس مصر.

وإتخذت إدارة الاهلي قراراً بمنع التعامل مع وكلاء اللاعبين في الصفقات الخاصة بالتعاقدات الخارجية بصورة نهائية خلال الفترة المقبلة.

وجاء قرار إدارة الأهلي بعدما استشعرت وجود عملية “نصب” على القلعة الحمراء في صفقة انتقال كوليبالي إلى الفريق.

ولم يقتنع حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي بإمكانيات كوليبالي، حيث بات اللاعب قريباً من الخروج من القلعة الحمراء في الصيف القادم.