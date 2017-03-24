البدري يطلب تحديد موقف أجايي ونيدفيد من مواجهة الداخلية

البدري يعقد جلسة مع طبيب الأهلي لتحديد موقف نيدفيد وأجايي

عقد حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي جلسة مع خالد محمود طبيب الفريق للوقوف على موقف اللاعبين المصابين بالقلعة الحمراء.

وطالب البدري، خالد محمود، بضرورة تحديد موقف الثنائي جونيور أجايي وكريم وليد “نيدفيد” من المباراة المقبلة للفريق الأحمر.

ومن المقرر أن يلتقي الاهلي مع الداخلية في الاول من شهر ابريل القادم في المباراة المؤجلة من الجولة 21 للدوري المصري الممتاز.

وشدد البدري على ضرورة تحديد طبيب الاهلي لموقف الثنائي من التواجد في المباراة من أجل إتخاذ الاحتياطات اللازمة تجاه الاستعانة بلاعبين أخرين.

وكان أجايي قد تعرض لإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال الأيام الماضية مما أدى لابتعاده عن مباراة الاهلي الأخيرة أمام بيدفيست الجنوب افريقي.

كما يعاني نيدفيد من الإصابة التي لحقت به مؤخراً مما أدى إلى غيابه عن معسكر منتخب مصر للمحليين بعدما تم استدعاءه إليه.