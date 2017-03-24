ميدو يكشف.. كيف يصبح الزمالك “غير مؤذ” بعكس الأهلي؟

ميدو يوضح الفارق بين الاهلي والزمالك في الحالات الدفاعية

كشف أحمد حسام “ميدو” المدير الفني لنادي وادي دجلة عن كيفية إيقاف خطورة نادي الزمالك في المباريات بسهولة، مؤكداً على اختلاف الامر تجاه الأهلي.

وأشار ميدو في تصريحات لبرنامج العين الثالثة عبر قناة أون سبورت إلى أن نادي الزمالك في حالة وجود خصم يمتلك دفاع قوي يصبح فريق غير مؤذ.

وأضاف المدير الفني لوادي دجلة: ” إذا لعبنا أمام الزمالك بدفاع قوي يصبح الفريق غير مؤذ وينتاب لاعبيه حالة من الملل مما يجعلهم يتركون الكرة بسهولة “.

وأكمل: ” الأمر هنا يختلف بالنسبة للأهلي الذي لا يترك الكرة طوال المباراة مما يجعل المنافس له في حالة دفاع دائم، وبالتالي علينا إيجاد حل للهجوم المتواصل من الاهلي “.

واختتم: ” عندما نلعب أمام الزمالك نغلب الخطوط الخلفية مما يصعب من وصولهم إلى المرمى ويصابون بالملل، اما الاهلي فيجب أن نحاول نستغل الهجمات القليلة التي يسمح لنا بها “.