ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة تونس والكاميرون

تونس تسقط وديا أمام الكاميرون بهدف نظيف

حقق منتخب الكاميرون حامل لقب كأس أمم إفريقيا مؤخرا فوزا وديا على مضيفه منتخب تونس بهدف نظيف في المباراة التي أفيمت مساء اليوم على ملعب “مصطفى بن جنات” بالمنيستير.

الشوط الأول من هذا اللقاء انتهى على واقع تقدم أسود الكاميرون بهدف نظيف عن طريق لاعبه فانسون أبو بكر والذي أحرزه في الدقيقة 14 من عمر هذا الشوط.

وفي الشوط الثاني حاول نسور قرطاج إدارك التعادل لكن محاولاتهم لم يكتب لها النجاح لتنتهي المباراة بفوز الكاميرون بهدف نظيف.

وشهدت المباراة مشاركة الظهير الأيسر للنادي الأهلي علي معلول مع منتخب بلاده ، لكنه فشل مع زملائه في إنقاذ تونس من الخسارة الودية.



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