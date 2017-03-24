مشاهدة بث مباشر مباراة تونس والكاميرون 24-3-2017

مشاهدة مباراة تونس والكاميرون بث مباشر

يخوض المنتخب التونسي مباراة قوية وهامة مساء اليوم الجمعة أمام نظيره الكاميروني في لقاء ودية استعداداً للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2019.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة تونس والكاميرون في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة – التاسعة مساءً بتوقيت السعودية- على أن تقام المواجهة في العاصمة التونسية.

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يستعد المنتخب التونسي لملاقاة نظيره المصري في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا المقبلة بالمواجهة التي ستجمعه مع الكاميرون مساء اليوم الجمعة.

وكانت قرعة تصفيات البطولة الأفريقية قد أوقعت مصر وتونس وجهاً لوجه في نفس المجموعة التي تضم إلى جانبهما منتخبي سوازيلاند والنيجر.

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من المقرر أن تقام مباراة مصر وتونس في تصفيات البطولة الأفريقية منتصف شهر يونيو القادم، وذلك في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة.

وسيتواجد اللاعب علي معلول ظهير النادي الاهلي في تشكيل المنتخب التونسي خلال مواجهته أمام الكاميرون بعدما تم استدعاءه للتواجد بمعسكر نسور قرطاج.

مشاهدة مباراة تونس والكاميرون

من المقرر أن تنقل مباراة تونس والكاميرون عبر القناة الوطنية التونسية إلى جانب شبكة قنوات بي إن سبورتس التي تمتلك حقوق بث مباريات عدد من المنتخبات العربية.



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