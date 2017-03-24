مهاجم الزمالك يفشل في الانضمام لمعسكر المنتخب

مايوكا يفشل في اللحاق بمعسكر منتخب زامبيا ويتواجد بمران الزمالك

فشل الزامبي إيمانويل مايوكا مهاجم نادي الزمالك في الانضمام إلى معسكر منتخب بلاده الذي يقام خلال الفترة الحالية رغم تلقيه خطاب استدعاء خلال الأيام الماضية.

وكان مايوكا قد تلقى خطاب استدعاء من جانب الاتحاد الزامبي لكرة القدم من أجل الانضمام إلى معسكر منتخب زامبيا الذي يقام خلال الفترة الحالية.

إلا أن مايوكا ظهر في مران الزمالك الذي يقام مساء اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة في إطار الاستعداد لملاقاة سموحة بالدوري المصري.

وجاء تواجد مايوكا في مران الزمالك بعدما تعثر سفره إلى زامبيا خلال الساعات الماضية، حيث يحاول إيجاد رحلة طيران من أجل اللحاق بالمعسكر.

ويستعد الزمالك لملاقاة سموحة في الأول من شهر أبريل القادم في إطار مباريات الجولة 21 من الدوري المصري وبعد انتهاء فترة توقف المسابقة الحالية.