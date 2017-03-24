أيمن حفني يغيب عن تدريب الزمالك.. وشيكابالا يعود

حفني يغيب عن مران الزمالك استعدادًا لسموحة

غاب اللاعب أيمن حفني صانع ألعاب نادي الزمالك عن مران فريقه الذي أقيم عصر اليوم الجمعة في إطار الاستعداد لملاقاة سموحة بالدوري المصري الممتاز.

ويخوض الزمالك تدريباته مساء اليوم الجمعة في إطار الاستعداد لاستئناف مباريات الدوري المصري الممتاز مطلع الشهر القادم.

وغاب أيمن حفني عن المران بعدما حصل على إذن من الجهاز الطبي لنادي الزمالك وذلك للتواجد بجانب ابنته التي تعرضت لوعكة صحية خلال الساعات الماضية.

وخاض الرباعي صلاح ريكو ومحمد مسعد وعلي فتحي وحسني فتحي تدريبات تأهيلية تحت اشراف رودريجو مدرب الاحمال قبل انطلاق مران الفريق.

وعاد الثنائي محمود عبد الرازق “شيكابالا” وإسلام جمال للمشاركة في تدريبات الزمالك بعدما تعرضا للإصابة بكدمات في القدم خلال مباراة الزمالك الودية الاخيرة امام المرج.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع سموحة في الأول من شهر أبريل القادم في إطار مباريات الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.