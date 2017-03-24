ميدو تعليقاً على هدف إيفونا في الزمالك: كان زي القطر!

ميدو يعلق على هدف إيفونا الشهير في الزمالك

تحدث أحمد حسام “ميدو” المدير الفني لنادي وادي دجلة عن الهدف الشهير لماليك إيفونا مهاجم الاهلي السابق في شباك الأهلي أثناء قيادته للإدارة الفنية للفريق الأبيض.

وشدد ميدو في تصريحات لبرنامج “العين الثالثة” عبر قناة أون سبورت على أن الهدف كان من خطأ واضح من لاعبي الدفاع وخط وسط نادي الزمالك.

وقال ميدو في حديثه عن الهدف: ” إيفونا كان عامل زي القطر “.

وأكمل: ” كان يجب على أحمد دويدار أو علي جبر أن يتقدم أحدهما لإيقاف إيفونا وأن يتراجع الآخر من أجل تغطيته، ولكن الثنائي تراجع بشكل غريب لم يحدث من قبل “.

وأختتم: ” غياب طارق حامد عن هذه المباراة كان مؤثراً للغاية، فلا أظن أنه في وجود كان إيفونا سيتمكن من التوغل بهذه الطريقة، بالتأكيد كان سيعمل على إيقافه “.