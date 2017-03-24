الزمالك يفاضل بين 3 لاعبين لتعويض رحيل ستانلي ومايوكا

الزمالك يفاوض 3 لاعبين تمهيداً للاستغناء عن مايوكا وستانلي

يفاضل مسؤولو نادي الزمالك بين ثلاثة لاعبين خلال الفترة الحالية من أجل التعاقد مع أثنين منهم استعداداً لرحيل الثنائي إيمانويل مايوكا وستانلي أوهاويتشي.

وكان الزمالك قد أعلن في أكثر من مناسبة سابقة عن رغبته في الاستغناء عن مايوكا خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي بات فيه رحيل ستانلي مؤكداً.

وجاء الرحيل المؤكد لستانلي في ظل عدم قدرة الزمالك على الاستجابة لمطالب وادي دجلة المالية للاستغناء عن المهاجم النيجيري، وهو ما يصعب من إتمام الصفقة.

وقام مسؤولو نادي الزمالك بإرسال عرضاً رسمياً لطلب التعاقد مع تامودو توري مهاجم نادي حوريا كوناكري ومنتخب غينيا للشباب خلال الساعات الماضية.

كما يرغب الزمالك في التعاقد مع خاما بيليات جناح نادي صندوانز الجنوب أفريقي في ظل عدم قدرته على خوض تجربة الاحتراف الأوروبي خلال الفترة الماضية.

ويتابع مسؤولو الزمالك أيضاً اللاعب النيجيري جوبلاهان سلامي مهاجم فريق كوبيون الفنلندي استعداداً لتقديم عرضاً للتعاقد معه في الصيف القادم.