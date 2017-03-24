فرج عامر للزمالك: الجميع يقف مرتعداً أمامك ونحن ندفع الثمن

رسالة من رئيس سموحة للزمالك قبل مواجهة الفريقين بالدوري

وجه محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة رسالة عبر حسابه على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، أبدى خلالها تخوفه من المواجهة التي ستجمع فريقه مع الزمالك.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع سموحة في الأول من أبريل القادم في أولى مباريات الفريقين بالدوري المصري بعد توقفه خلال الفترة الحالية.

وكان الزمالك قد أعلن عن انسحابه من الدوري المصري الممتاز إثر الأزمة التي نشبت بعد مواجهته لمصر المقاصة بسبب عدم احتساب الحكم جهاد جريشة لركلة جزاء للفريق الأبيض.

وقال رئيس سموحة عبر فيسبوك:” اول مباراة لنا في عودة الدوري مع الزمالك يوم ٤/١ تضع ضغط كبير علينا ،وتحدي اكبر لان الجميع يقف علي اطراف اصابعة مرتعدا من انسحاب الزمالك ،نحن قادرين بالكفاح والندية الا ندفع الثمن “.

ومن المقرر أن يعقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جلسة مع خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة يوم الاثنين القادم لإيجاد مخرج لانسحاب الفريق الأبيض من الدوري.