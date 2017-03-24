جون أنطوي يوجه رسالة قاسية للأهلي

أنطوي يباغت مسؤولي الأهلي برسالة قاسية

وجه الغاني جون أنطوي مهاجم نادي مصر المقاصة والمعار إليه من صفوف الأهلي، رسالة قاسية لمسؤولي القلعة الحمراء بعد قيادته للفريق الفيومي لتحقيق الفوز على المصري.

وأحرز جون أنطوي هدفاً في مباراة مصر المقاصة التي جمعته مع المصري مساء أمس الخميس في إطار مباريات الجولة 21 من الدوري المصري ليقود فريقه للفوز بأربعة أهداف لأثنين.

وكتب جون أنطوي رسالة قوية عبر حسابه على موقع تويتر للتواصل الإجتماعي، حيث هاجم خلالها مسؤولي النادي الأهلي بصورة مستترة.

وقال أنطوي في رسالته: ” عجز أحد عن معرفة قيمتك الحقيقية لا يُنقص من قدرك، عظيم أن تكون ضمن ممن يحرزوا الأهداف “.

وجاءت رسالة أنطوي بعد تألقه المستمر مع مصر المقاصة منذ انتقاله على سبيل الإعارة من صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ويتواجد المقاصة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة خلف الأهلي المتصدر برصيد 52 نقطة، وأمام الزمالك صاحب المركز الثالث بـ40 نقطة.



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