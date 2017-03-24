فيديو.. ماذا قال أحمد الشيخ بخصوص انضمامه لمنتخب مصر

أول تصريح من أحمد الشيخ بعد انضمامه للمنتخب

أعرب أحمد الشيخ لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار منه لصفوف مصر المقاصة عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه فريقه أمس الخميس على نظيره المصري.

وأشار الشيخ في تصريحات تلفزيونية إلى أن المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق وأن فريق المصري البورسعيدي من المنافسين الأقوياء في الدوري.

وأبدى اللاعب سعادته الكبيرة بعد قرار ضمه لصفوف المنتخب الوطني الأول بناء على رغبة الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب.

وكان كوبر قد أعلن قائمة المنتخب التي تخوض حاليًا معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة توجو وديًا شهدت وجود أحمد الشيخ بعد تألقه الكبير مع فريقه هذا الموسم.

وتمنى اللاعب أن يكون على قدر المسئولية في المنتخب وحسن ظن الجهاز الفني ويكون إضافة كبيرة خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن مصر المقاصة كان قد نجح في الفوز على المصري بنتيجة 4-2 في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب برج العرب بالإسكندرية.