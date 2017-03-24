وليد سليمان يظهر في الأهلي لأول مرة بعد العودة من جنوب إفريقيا

الأهلي يكشف سر غياب وليد سليمان عن المران

واصل وليد سليمان لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الجمعة غيابه عن مران الفريق الجماعي.

ولم يظهر وليد سليمان في مران الأهلي منذ عودة الفريق إلى القاهرة بعد مباراة بيدفيست الجنوب إفريقي.

ومنح حسام البدري الفريق راحة سلبية لمدة يومين بعد العودة صباح الإثنين على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الأربعاء إلا أن اللاعب لم يظهر في مران الأهلي الجماعي خلال اليومين الماضيين ليكمل اليوم غيابه عن المران ويكتفي فقط بتدريبات تأهيلية في الجيم.

وأكد مصدر داخل الجهاز الفني للأهلي أن اللاعب حصل على إذن من الجهاز الفني للفريق بالغياب عن المران بسبب بعض الظروف الأسرية بالإضافة الى الإصابة التي تعرض لها.

في نفس السياق واصل ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جونيور أجايى وكريم نيدفيد التدريبات التأهيلية وجري حول الملعب، في المران الصباحي للشياطين الحمر بملعب “التتش”.

ويشكو أجايي من إصابة عبارة عن شد في العضلة الخلفية تعرض لها في مباراة الذهاب أمام بيدفيست بدوري أبطال إفريقيا بينما يعاني كريم نيدفيد من إصابة في الركبة تعرض لها على هامش مران الأهلي.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة ودية يوم الأحد المقبل أمام سكر الحوامدية في إطار استعداداته لمباراته المقبلة أمام الداخلية المقرر لها مطلع شهر أبريل المقبل ضمن منافسات الجولة الـ21 من مسابقة الدوري الممتاز.