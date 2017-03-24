راحة نفسية في الأهلي بعد عودة الكابيتانو ورامي ربيعة للتدريبات

حسام غالي يشارك في المران الجماعي للأهلي

سيطرت حالة من الراحة على الجهاز الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي اليوم الجمعة بقيادة حسام البدري المدير الفني للمارد الأحمر على هامش مران الفريق الجماعي اليوم.

جاء ذلك بعدما شهدت تدريبات الأهلي اليوم عودة اللاعب حسام غالي للمران الجماعي بعد تخلصه من الإصابة التي لحقت به في الفترة الأخيرة.

وتعرض حسام غالي لإصابة عبارة عن شد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة الأهلي أمام بيدفيست التي أقيمت في القاهرة جعلته يغيب عن مران الفريق الجماعي خلال الفترة الأخيرة كما غاب عن مباراة الإياب أمام بيدفيست.

وشارك اليوم الكابيتانو في تدريبات الأهلي البدنية بشكل طبيعي وانتظم في التقسيمة الجماعية للفريق.

رامي ربيعة يعود لمران الأهلي بعد تخلصه من آلام الاسنان

في نفس السياق انتظم رامي ربيعة مدافع الفريق في المران الجماعي للأهلي بعد غيابه عنه خلال اليومين الأخيرين.

وكان رامي ربيعة قد حصل على إذن من الجهاز الفني للفريق بالغياب عن المران خلال اليومين الماضيين بسبب آلام الأسنان التي لاحقته.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة ودية أمام سكر الحوامدية يوم الأحد المقبل في إطار استعداداته لمباراته في الدوري أمام الداخلية مطلع أبريل المقبل ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الممتاز.