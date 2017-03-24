صالح جمعة يكتفي بتدريبات الجيم في المران الصباحي للأهلي

الإصابة تمنع صالح جمعة من مران الأهلي الجماعي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الجمعة تدريباته اليومية تحت قيادة حسام البدري المدير الفني للفريق في إطار استعداداته لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت تدريبات اليوم اكتفاء صالح جمعة لاعب وسط الفريق بأداء تدريبات تأهيلية في صالة الجيم.

ولم يشارك اللاعب في المران الجماعي الذي قاده حسام البدري المدير الفني على ملعب التتش بمقر النادي في الجزيرة بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وكان صالح جمعة قد اشتكى من إصابة في البطن بعد الكدمة التي تعرض لها أثناء مشاركته في مران الأهلي أول أمس.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة ودية أمام نظيره سكر الحوامدية خلال الأيام المقبلة لتجهيز لاعبيه لمباراة الداخلية.

وحددت لجنة المسابقات موعد مباراة الأهلي والداخلية ليكون الأول من شهر أبريل المقبل ضمن منافسات مسابقة الدوري.

ويتوقف الدوري الممتاز حاليًا بسبب معسكر المنتخب الوطني الذي يستعد لخوض مباراة ودية أمام توجو.