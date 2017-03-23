وكيل كوليبالي يكشف تفاصيل جديدة في انضمامه للأهلي

وكيل كوليبالي يكشف تفاصيل انضمامه للأهلي

كشف لي بايين وكيل أعمال المهاجم الإيفواري سوليماني كوليبالي تفاصيل جديدة عن انضمام اللاعب إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وأكد وكيل كوليبالي أن التعاقد مع اللاعب جاء بعد مشاهدة المدير الفني حسام البدري ووكيلين من مصر لفيديوهات خاصة بكوليبالي تم إرسالها لهم، حيث أبدوا إعجابهم الكبير باللاعب وقدراته الفنية وطلبوا التعاقد معه.

وكيل كوليبالي: كيف تم الحكم على مستوى اللاعب دون مشاركته؟

وأوضح وكيل المهاجم الإيفواري أن مستوى اللاعب لا يشغله فهو لاعب كبير خاض تجارب كبيرة مع أندية أوروبية كبيرة، متسائلاً عن كيفية الحكم على اللاعب دون مشاركته مع الفريق.

جدير بالذكر أن الأهلي تعاقد مع كوليبالي في يناير الماضي قادماً من فريق كليمانورك الإسكتلندي مقابل 800 الف دولار.



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