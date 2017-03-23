مشاهدة بث مباشر مباراة الأرجنتين وتشيلي بتصفيات كأس العالم

مشاهدة مباراة الأرجنتين وتشيلي بث مباشر

يدخل المنتخب الأرجنتيني في صدام صعب أمام نظيره التشيلي فجر يوم الجمعة في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2017 بروسيا.

ومن المقرر أن يلتقي منتخبي الأرجنتين وتشيلي في الواحدة والنصف من صباح الجمعة بتوقيت القاهرة – الثانية والنصف من صباح الجمعة بتوقيت السعودية- في التصفيات المؤهلة للمونديال.

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يتواجد المنتخب الأرجنتيني في المركز الخامس بجدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 19 نقطة بعدما خاض 12 مباراة سابقة.

أما تشيلي فتتواجد في المركز الرابع بالترتيب برصيد 20 نقطة، حيث سيؤدي فارق النقاط الضئيل بين الفريقين إلى زيادة قوة وصعوبة المباراة عليهما.

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يتطلع المنتخب الأرجنتيني للدخول ضمن المراكز المؤهلة مباشرة إلى مونديال روسيا المقبل، وذلك عن طريق احتلال واحد من المراكز الأربعة الاولى في الترتيب.

أما تشيلي فتطمح لتوسيع فارق النقاط مع الأرجنتين من أجل ضمان مركز مؤهل مباشرة للمونديال والابتعاد عن التراجع للمركز الخامس الذي يخوض مباراة ملحق من أجل التأهل لكأس العالم.

مشاهدة مباراة الأرجنتين وتشيلي

من المقرر أن تنقل مباراة الأرجنتين وتشيلي عبر قناة بي إن سبورت التي حصلت على حقوق بث مباريات تصفيات المونديال عن قارة أمريكا الجنوبية بشكل خاص وحصري.